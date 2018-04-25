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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Twitter меняет политику конфиденциальности

Киев • УНН

 • 8574 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Twitter предупредил об обновлении своих условий и политики конфиденциальности, передает УНН.

Twitter меняет политику конфиденциальности

Целью изменений в соцсети назвали обеспечение того, чтобы было "еще больше прозрачности относительно того, какие данные Twitter собирает, как они используются и какой контроль над своими личными данными у вас есть".

Как отмечается, основные изменения относительно политики конфиденциальности предусматривают:

  • больше внимания средствам управления в отношении личных данных;
  • больше внимания тому, как Twitter делится общедоступными данными пользователя на широкую общественность и мгновенно, в том числе с помощью инструментов для разработчиков;
  • больше прозрачности и контроля над тем, как Twitter делится данными пользователя с деловыми партнерами;
  • больше ясности в том, как Twitter делится данными пользователя для предотвращения вреда, соблюдения закона, обслуживания общественных интересов и сохранения безопасности пользователей в Twitter.

Также обновлены Общие положения и условия, где определяется один набор терминов для Twitter и Periscope, а также уточняется, что у пользователей должны быть права на контент, который они распространяют в сервисах.

Эти изменения вступят в силу 25 мая 2018 года.

Напомним, в Facebook впервые рассказали, как работает их цензура.

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