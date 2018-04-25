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Twitter змінює політику конфіденційності

Київ • УНН

 • 8574 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Twitter попередив про оновлення своїх умов і політики конфіденційності, передає УНН.

Twitter змінює політику конфіденційності

Метою змін у соцмережі назвали забезпечення того, щоб було "ще більше прозорості щодо того, які дані Twitter збирає, як вони використовуються та який контроль над своїми особистими даними ви маєте".

Як зазначається, основні зміни щодо політики конфіденційності передбачають:

  • більше уваги засобам управління щодо особистих даних;
  • більше уваги тому, як Twitter ділиться загальнодоступними даними користувача на широкий загал і миттєво, в тому числі за допомогою інструментів для розробників;
  • більше прозорості і контролю над тим, як Twitter ділиться даними користувача з діловими партнерами;
  • більше ясності в тому, як Twitter ділиться даними користувача для запобігання шкоди, дотримання закону, обслуговування громадських інтересів і збереження безпеки користувачів в Twitter.

Також оновлено Загальні положення та умови, де визначається один набір термінів для Twitter і Periscope, а також уточнюється, що у користувачів повинні бути права на контент, який вони поширюють у сервісах.

Ці зміни наберуть чинності 25 травня 2018 року.

Нагадаємо, у Facebook вперше розповіли, як працює їх цензура.

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