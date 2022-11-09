Twitter при Маске ввел "официальные" аккаунты и удалил отметки за несколько часов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Twitter ввел пометки «Официальный» для известных аккаунтов, которые пропали уже через несколько часов, сообщает Ars Technica, пишет УНН.
Детали
Так, некоторые аккаунты ненадолго имели отметку "Официальный", которая затем исчезла.
"Я просто убил ее", - написал Маск сегодня, когда ютубер Маркес Браунли спросил, почему исчезла его отметка "Официальный".
Исполнительный директор Twitter Эстер Кроуфорд, однако, вскоре после твита Маска заявила, что эта система с серыми галочками не будет полностью уничтожена.
"Отметка "Официальный" все еще есть в рамках запуска Twitter Blue ("синяя галочка" – ред.) – для начала мы просто сосредоточимся на государственных и коммерческих организациях, – написала она. - То, что вы видели, что он (Маск – ред.) упомянул, то это тот факт, что мы не сосредотачиваемся на том, чтобы присвоить отдельным лицам отметку "Официальный" прямо сейчас".
Дополнение
Нынешняя система "синих галочек", подтверждающих подлинность аккаунта, вскоре исчезнет для тех, кто не платит ежемесячную плату. Галочки впоследствии должны стать доступны всем, кто готов платить подписку за 7,99 долларов в месяц, которая также будет включать некоторые бонусные функции.