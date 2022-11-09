Twitter додасть безплатну сіру галочку для "офіційних" акаунтів

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Естер Кроуфорд, співробітниця Twitter, яка працювала над цим питанням, заявила у вівторок, що помітку "офіційний" буде додано до "обраних облікових записів" після запуску нової системи.

"Не всі раніше перевірені облікові записи отримають помітку "Офіційний", і ця помітка недоступна для покупки", - сказала Кроуфорд.

Вона додала, що до тих, хто отримує ярлик, належать урядові установи, комерційні компанії, ділові партнери, великі засоби масової інформації, видавці та деякі громадські діячі.

Доповнення

Нинішня система "синіх галочок", що підтверджують справжність облікового запису, невдовзі зникне для тих, хто не сплачує щомісячної плати. Галочки будуть доступні в дату, яка ще не оголошена, для всіх, хто готовий платити підписку за 7,99 доларів на місяць, яка також буде включати деякі бонусні функції.