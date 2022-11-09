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Twitter добавит бесплатную серую галочку для "официальных" аккаунтов

Киев • УНН

 • 459356 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Twitter заявил во вторник, что добавит серую "официальную" галочку к некоторым аккаунтам, чтобы указать, что они настоящие, что являются последним поворотом в хаотической перестройке системы проверки на платформе при новом владельце Илоне Маске, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Эстер Кроуфорд, сотрудница Twitter, рабоающая над этим вопросом, заявила во вторник, что пометка "официальный" будет добавлена ​​"избранным аккаунтам" после запуска новой системы.

"Не все ранее проверенные аккаунты получат пометку "Официальный", и эта пометка недоступна для покупки", - сказала Кроуфорд.

Она добавила, что к тем, кто получит такой ярлык, относятся правительственные учреждения, коммерческие компании, деловые партнеры, крупные средства массовой информации, издатели и некоторые общественные деятели.

Дополнение

Нынешняя система "синих галочек", подтверждающих подлинность аккаунта, вскоре исчезнет для тех, кто не платит ежемесячную плату. Галочки будут доступны для всех, кто готов платить подписку за 7,99 долларов в месяц, которая также будет включать некоторые бонусные функции.

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