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Twitter при Маску ввів "офіційні" акаунти і видалив позначки за кілька годин

Twitter при Маску ввів "офіційні" акаунти і видалив позначки за кілька годин

Київ • УНН

 • 455561 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Twitter запровадив помітки «Офіційний» для відомих акаунтів, які зникли вже за кілька годин, повідомляє Ars Technica, пише УНН.

Деталі

Так, деякі акаунти ненадовго мали позначку "Офіційний", яка потім зникла. 

"Я просто вбив її", - написав Маск сьогодні, коли ютубер Маркес Браунлі запитав, чому зникла його позначка "Офіційний".

Виконавчий директор Twitter Естер Кроуфорд, однак, невдовзі після твіту Маска заявила, що ця система з сірими галочками не буде повністю знищена.

"Позначка "Офіційний" все ще є в межах запуску Twitter Blue ("синя галочка" - ред.) - для початку ми просто зосередимося на державних і комерційних організаціях", - написала вона. - Те, що ви бачили, що він (Маск - ред.) згадав, то це той факт, що ми не зосереджуємося на тому, щоб привласнити окремим особам позначку "Офіційний" прямо зараз".

Доповнення

Нинішня система "синіх галочок", що підтверджують справжність облікового запису, невдовзі зникне для тих, хто не сплачує щомісячної плати. Галочки згодом мають стати доступні для всіх, хто готовий платити підписку за 7,99 доларів на місяць, яка також буде включати деякі бонусні функції.

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