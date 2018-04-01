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Туск заявил, что ожидает большей активности Польши в вопросе поддержки Украины

Туск заявил, что ожидает большей активности Польши в вопросе поддержки Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 апреля. УНН. Польша всегда отстаивала интересы Украины на Западе и “было бы очень плохо, если бы Варшава потеряла возможность делать это и в дальнейшем”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью политика польскому телеканалу TVN24.

“Отношения ЕС с Россией исключительно напряженные и поэтому мы (поляки) имеем очень важные интересы, связанные с географией. Еще раз повторю: я бы ожидал большую и позитивную активность со стороны Варшавы, поскольку очень важно удержать положительную атмосферу вокруг Украины ”, - подчеркнул Туск.

Он также добавил, что: “Это первоочередное дело, но за последние два года появились вопросы по политической поддержки Польшей Украины”.

Президент Европейского совета также добавил: “Польша не может остановить в ЕС все негативные процессы, например, продвижение в Европе проекта „Северный поток-2“, но Варшава должна быть лидером в поддержке независимости Украины и своего рода политическим опекуном украинских интересов”.

Туск отметил, что его политической целью в Брюсселе является удержание единства ЕС относительно Украины и агрессии РФ на Донбассе.

Он отметил, что многие страны хотят иметь хорошие экономические отношения с Россией и не готовы любой ценой идти на обострение с ней. Зато, его задача — “сделать все возможное, чтобы ЕС действовал как одна зрелая политическая организация”.

“Поэтому, не было никаких сомнений, что дело Скрипаля и реакция на нее РФ требуют солидарности с Великобританией. Я был приятно поражен масштабами поддержки даже среди тех политиков, которые до этого времени был очень дружелюбно настроен к президенту Путину и России”, — сообщил Туск.

Как сообщал УНН, 14 стран ЕС высылают российских дипломатов.

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