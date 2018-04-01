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Туск заявив, що очікує більшої активності Польщі у питанні підтримки України

Туск заявив, що очікує більшої активності Польщі у питанні підтримки України

Київ • УНН

 • 9475 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Польща завжди відстоювала інтереси України на Заході і “було б дуже погано, якби Варшава змарнувала можливість робити це й надалі”. Про це повідомляє УНН з посиланням на інтерв’ю політика польському телеканалу TVN24.

"Відносини ЄС із Росією є винятково напруженими і тому ми (поляки) маємо дуже важливі інтереси, які пов’язані з географією. Ще раз повторю: я б очікував на більшу й позитивнішу активність з боку Варшави, оскільки дуже важливо утримати позитивну атмосферу навколо України“,- підкреслив Туск.

Він також додав, що: “Це першочергова справа, але за останні два роки з’явилися запитання щодо політичної підтримки Польщею України”.

Президент Європейської ради також додав: “Польща не може загальмувати в ЄС усі негативні процеси, наприклад, просування в Європі проекту „Північний потік-2“, але Варшава повинна бути безумовним лідером у підтримці незалежності України й свого роду політичним опікуном українських інтересів”.

Туск зазначив, що його політичною ціллю у Брюсселі є утримання єдності ЄС щодо України й агресії РФ на Донбасі.

Він зауважив, що багато країн хочуть мати хороші економічні відносини з Росією і не готові за будь-яку ціну йти на загострення з нею. Натомість, його завдання — “зробити усе можливе, аби ЄС діяв як одна зріла політична організація”.

“Тому, не було жодних сумнівів, що справа Скрипаля і реакція на неї РФ вимагають солідарності з Великою Британією. Я був приємно вражений масштабами підтримки навіть серед тих політиків, хто донині був дуже приязно налаштований до президента Путіна і Росії”,- повідомив Туск.

Як повідомляв УНН, 14 країн ЄС висилають російських дипломатів.

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