Туск заявив, що очікує більшої активності Польщі у питанні підтримки України
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Польща завжди відстоювала інтереси України на Заході і “було б дуже погано, якби Варшава змарнувала можливість робити це й надалі”. Про це повідомляє УНН з посиланням на інтерв’ю політика польському телеканалу TVN24.
"Відносини ЄС із Росією є винятково напруженими і тому ми (поляки) маємо дуже важливі інтереси, які пов’язані з географією. Ще раз повторю: я б очікував на більшу й позитивнішу активність з боку Варшави, оскільки дуже важливо утримати позитивну атмосферу навколо України“,- підкреслив Туск.
Він також додав, що: “Це першочергова справа, але за останні два роки з’явилися запитання щодо політичної підтримки Польщею України”.
Президент Європейської ради також додав: “Польща не може загальмувати в ЄС усі негативні процеси, наприклад, просування в Європі проекту „Північний потік-2“, але Варшава повинна бути безумовним лідером у підтримці незалежності України й свого роду політичним опікуном українських інтересів”.
Туск зазначив, що його політичною ціллю у Брюсселі є утримання єдності ЄС щодо України й агресії РФ на Донбасі.
Він зауважив, що багато країн хочуть мати хороші економічні відносини з Росією і не готові за будь-яку ціну йти на загострення з нею. Натомість, його завдання — “зробити усе можливе, аби ЄС діяв як одна зріла політична організація”.
“Тому, не було жодних сумнівів, що справа Скрипаля і реакція на неї РФ вимагають солідарності з Великою Британією. Я був приємно вражений масштабами підтримки навіть серед тих політиків, хто донині був дуже приязно налаштований до президента Путіна і Росії”,- повідомив Туск.
Як повідомляв УНН, 14 країн ЄС висилають російських дипломатів.