Туск осудил политиков за сомнения в будущем ЕС

“Те, кто флиртует с Владимиром Путиным с нарастающей интенсивностью, они все стараются, более или менее однозначно, убедить нас, что Европейский Союз в целом или в его нынешнем виде, не имеет будущего”, — сказал он.

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Туск также отнес к тем, кто сомневается в будущем ЕС заинтересованных в выходе Великобритании из союза, а также поддерживающих “шаги Вашингтона в изоляционизму”. Он добавил, что те, кто приветствует национализм, дезинтеграцию и конфликты в Европе, представляют угрозу независимости Польши.

Как ранее информировал УНН, Дональд Туск, который является также бывшим премьер-министром Польши, заявлял, что существует “очень серьезная угроза” выхода Польши из ЕС. По его мнению, это может произойти “случайно” из-за конфликта власти страны с Брюсселем по поводу реформы судебной системы, а также возможной ошибки власти.