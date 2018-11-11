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Туск засудив політиків за сумніви у майбутньому ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Глава Європейської ради Дональд Туск заявив, що політики, які “фліртують” із президентом Росії Володимиром Путіним, намагаються переконати інших у відсутності майбутнього у Євросоюзу. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт ради.

“Ті, хто фліртує з Володимиром Путіним із наростаючою інтенсивністю, вони всі намагаються, більш-менш однозначно, переконати нас, що Європейський Союз у цілому або в його нинішньому вигляді, не має майбутнього”, — сказав він.

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Туск також відніс до тих, хто сумнівається в майбутньому ЄС зацікавлених у виході Великої Британії зі союзу, а також підтримуючих “кроки Вашингтона до ізоляціонізму”. Він додав, що ті, хто вітає націоналізм, дезінтеграцію та конфлікти в Європі, становлять загрозу незалежності Польщі.

Як раніше інформував УНН, Дональд Туск, який є також колишнім прем’єр-міністром Польщі, заявляв, що є “дуже серйозна загроза” виходу Польщі з ЄС. На його думку, це може статися “випадково” через конфлікт влади країни з Брюсселем з приводу реформи судової системи, а також можливої ​​помилки влади.

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