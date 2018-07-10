Туск - Трампу: на встрече с Путиным не забывайте, кто ваша стратегическая проблема

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КИЕВ. 10 июля. УНН. Глава Европейского совета Дональд Туск во время совместного заявления с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом напомнил США о солидарности в преддверии самита президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки, передает кореспондент УНН.

“Выступая накануне саммита НАТО здесь, в Брюсселе, я хотел бы прямо обратиться к президенту Трампу, который долгое время критиковал Европу почти ежедневно за, по его мнению, недостаточный вклад в общие оборонительные возможности и за „жизнь за счет“ США. Дорогой президент Трамп: у Америки нет и не будет лучшего союзника, чем Европа”, — заявил Туск.

По его словам, на сегодняшний день европейцы тратят на оборону во много раз больше, чем Россия, и столько же, сколько Китай.

“И я думаю, вы можете не сомневаться, господин президент, что это — инвестиции в общую американскую и европейскую оборону и безопасность. Что нельзя сказать с уверенностью о расходах России или Китая”, — подчеркнул лидер.

В то же время он призвал Америку ценить своих союзников, которых, по словам главы Евросовета, у неё “не так много”.

“Деньги важны, но подлинная солидарность еще важнее. Говоря о солидарности, я хочу развеять аргумент американского президента, в котором говорится, что только США защищают Европу от наших врагов и что США почти одни в этой борьбе. Впервые Европа ответила в широких масштабах, когда США подверглись нападению, и призвала к солидарности после 11 сентября. Европейские солдаты сражались плечом к плечу с американскими солдатами в Афганистане. 870 мужественных мужчин и женщин — европейцев пожертвовали своей жизнью, в том числе 40 солдат с моей родины в Польше. Уважаемый господин Президент, пожалуйста, запомните об этом завтра, когда мы встретимся на саммите НАТО, но прежде всего, когда вы встретитесь с президентом Путиным в Хельсинки. Всегда стоит знать, кто твой стратегический друг, а кто —  стратегическая проблема”, — добавил Туск.

Напомним, вчера после саммита Украина-ЕС Дональд Туск заявил, что надеется на обсуждение темы освобождения украинского политзаключенного Олега Сенцова на встрече Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки.

Отметим, Трамп и Путин встретятся 16 июля в Хельсинки.

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