Туск - Трампу: на зустрічі з Путіним не забувайте, хто ваша стратегічна проблема

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Глава Європейської ради Дональд Туск під час спільної заяви з Генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом нагадав США про солідарність напередодні саміту президентів Дональда Трампа і Володимира Путіна в Гельсінкі, передає кореспондент УНН.

"Виступаючи напередодні саміту НАТО тут, в Брюсселі, я хотів би прямо звернутися до президента Трампа, який довгий час критикував Європу майже щодня за, на його думку, недостатній внесок у загальні оборонні можливості і за "життя за рахунок" США. Дорогий президенте Трампе: у Америки немає і не буде кращого союзника, ніж Європа", - заявив Туск.

За його словами, на сьогодні європейці витрачають на оборону в багато разів більше, ніж Росія, і стільки ж, скільки Китай.

"І я думаю, ви можете не сумніватися, пане президенте, що це - інвестиції в загальну американську і європейську оборону і безпеку. Що не можна сказати з упевненістю про витрати Росії або Китаю", - підкреслив лідер.

У той же час він закликав Америку цінувати своїх союзників, яких, за словами глави Євроради, у неї "не так багато".

"Гроші важливі, але справжня солідарність ще важливіша. Говорячи про солідарність, я хочу розвіяти аргумент американського президента, в якому говориться, що тільки США захищають Європу від наших ворогів і що США майже самі в цій боротьбі. Вперше Європа відповіла в широких масштабах, коли США зазнали нападу, і закликала до солідарності після 11 вересня. Європейські солдати билися пліч-о-пліч з американськими солдатами в Афганістані. 870 мужніх чоловіків і жінок - європейців пожертвували своїм життям, зокрема 40 солдатів з моєї батьківщини Польщі. Шановний пане президенте, будь ласка, запам'ятайте про це завтра, коли ми зустрінемося на саміті НАТО, але перш за все, коли ви зустрінетеся з президентом Путіним в Гельсінкі. Завжди варто знати, хто твій стратегічний друг, а хто - стратегічна проблема", - додав Туск.

Нагадаємо, вчора після саміту Україна-ЄС Дональд Туск заявив, що сподівається на обговорення теми звільнення українського політв'язня Олега Сенцова на зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна в Гельсінкі.

Відзначимо, Трамп і Путін зустрінуться 16 липня в Гельсінкі.

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