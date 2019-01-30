Туск и Мэй в среду поговорят о Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Президент Европейского совета Дональд Туск и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведут телефонные переговоры о выходе Соединенного Королевства из Европейского Союза (Brexit) позже в среду. Об этом со ссылкой на источник в ЕС сообщило Reuters, передает УНН.
Британские парламентарии во вторник выступили с требованием, чтобы Мэй пересмотрела соглашение о Brexit с ЕС, процесс чего, как заявляет блок, не будет возобновляться.
Напомним, 29 января британские парламентарии одобрили две поправки к документу о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС. Они потребовали от правительства избежать Brexit без соглашения, а также решили убрать из текста проекта соглашения с Евросоюзом упоминание о "backstop" - спорном защитном механизме, который не должен допустить появления физической границы между Северной Ирландией и Ирландией. Согласно этому "страховочныму варианту", Северная Ирландия может остаться в таможенном союзе с ЕС.
Однако, как пишет ВВС, британский парламент не смог найти ни одного нового решения проблемы Brexit. В целом голосование в палате общин касалось семи поправок.