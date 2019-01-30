ЄС не переглядатиме чинну угоду про Brexit - Макрон

КИЇВ. 30 січня. УНН. Чинний варіант угоди про Brexit є "кращим можливим рішенням, що не підлягає перегляду" – з такою заявою виступив президент Франції Еммануель Макрон після того, як британський прем’єр Тереза Мей наполягла на повторних переговорах із Брюсселем. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.