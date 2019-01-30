ЄС не переглядатиме чинну угоду про Brexit - Макрон
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Чинний варіант угоди про Brexit є "кращим можливим рішенням, що не підлягає перегляду" – з такою заявою виступив президент Франції Еммануель Макрон після того, як британський прем’єр Тереза Мей наполягла на повторних переговорах із Брюсселем. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.
Макрон оголосив таку опзицію під час саміту на Кіпрі, після того як Мэй попросила британских парламентарів, що відмовились від угоди, досягнутої з Євросоюзом, надати їй повноваження для повторних переговорів.
Макрон закликав британський уряд оперативно викласти головному переговорнику від ЄС Мішелю Берньє "наступні кроки, які допоможуть запобігти вихід без угоди, яку ніхто не хоче, але до якої всі мусять готуватись".
Раніше УНН повідомляв, що британські парламентарі зажадали від уряду уникнути Brexit без угоди. До цього парламентарі відхилили поправку до законопроекту про Brexit, яка вимагала від уряду відстрочити вихід з ЄС на кілька місяців.
Велика Британія, п’ята за величиною економіка в світі, повинна покинути Європейський Союз 29 березня.