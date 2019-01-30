Парламент Британії визначив подальший курс Brexit

Останнє і найбільш важливе пропозиція була внесена консерватором Гремом Брейді і щосили підтримувалося урядом. Як підкреслюють в зв’язку з цим експерти, результати що відбувся у вівторок, 29 січня, голосування не можна назвати ніяк інакше, окрім як чистою перемогою глави консервативного уряду Терези Мей.

Успіх прем’єра, ще недавно потерпіла в Палаті громад поразку, виглядає ще значніше, якщо врахувати, що уряду вдалося нейтралізувати небезпечні для нього поправки, які могли відсунути дату Brexit, розширити повноваження парламенту або відкрити шлях до другого референдуму.

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При цьому Мей вдалося не тільки взяти верх над власною партією, яка ще в грудні 2018 роки намагалася оголосити їй вотум недовіри, а й значно посилити свої позиції в переговорах з Брюсселем. Мандат на їх відновлення, по суті, і був виданий Мей парламентом, вперше чітко заявив про те, що саме потрібно змінити в проекті угоди з ЄС, щоб Палата громад нарешті його підтримала.

При цьому прем’єр-міністр визнала, що відновлення переговорів з Брюсселем не буде простим.

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У самому ж Євросоюзі офіційні особи стрімко відреагували на результати голосування, в який раз заявивши, що досягнута з Великою Британією угода перегляду не підлягає. Однак в короткостроковій перспективі для Мей це не настільки важливо — відчуваючи за собою підтримку парламенту, вона тепер може активніше диктувати свої умови Брюсселю і спробувати виторгувати для своєї країни найкращі умови Brexit.

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Як повідомляв УНН, британські депутати відхилили у вівторок поправку до білля про Brexit, яка вимагала від уряду відстрочити Brexit на кілька місяців. Проти цієї поправки, внесеної лейбористом Іветт Купер, висловився 321 депутат, за — 298 депутатів.

Велика Британія, п’ята за величиною економіка в світі, повинна покинути Європейський Союз 29 березня.

Нагадаємо, раніше Євросоюз не міг переглянути угоду про “backstop” (страховка від появи кордону з Ірландією в разі, якщо за перехідний період ЄС і Великобританія не домовляться про форму майбутніх відносин) в рамках угоди про Brexit з урядом Великобританії.