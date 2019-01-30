Парламент Британии определил дальнейший курс Brexit

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КИЕВ. 30 января. УНН. Депутаты британского парламента во вторник одобрили две поправки к биллю о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС. Они потребовали от правительства избежать Brexit без сделки, а также постановили убрать из текста проекта соглашения с Евросоюзом упоминание о "backstop" - спорном защитном механизме, который не должен допустить появления физической границы между Северной Ирландией и Ирландией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Последнее и наиболее важное предложение было внесено консерватором Грэмом Брейди и вовсю поддерживалось правительством. Как подчеркивают в этой связи эксперты, результаты состоявшегося во вторник, 29 января, голосования нельзя назвать никак иначе, кроме как чистой победой главы консервативного правительства Терезы Мэй.

Неожиданный успех премьера, еще недавно потерпевшего в Палате общин поражение, выглядит еще значительнее, если учесть, что правительству удалось нейтрализовать опасные для него поправки, которые могли отодвинуть дату Brexit, расширить полномочия парламента или открыть путь ко второму референдуму.

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При этом Мэй удалось не только взять верх над собственной партией, которая еще в декабре 2018 года пыталась объявить ей вотум недоверия, но и значительно усилить свои позиции в переговорах с Брюсселем. Мандат на их возобновление, по сути, и был выдан Мэй парламентом, впервые четко заявившим о том, что именно нужно изменить в проекте сделки с ЕС, чтобы Палата общин наконец его поддержала.

При этом премьер-министр признала, что возобновляющиеся переговоры с Брюсселем не будут простыми.

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В самом же Евросоюзе официальные лица стремительно отреагировали на результаты голосования, в который раз заявив, что достигнутое с Великобританией соглашение пересмотру не подлежит. Однако в краткосрочной перспективе для Мэй это не столь важно - чувствуя за собой поддержку парламента, она теперь может активнее диктовать свои условия Брюсселю и попытаться выторговать для своей страны лучшие условий Brexit.

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Как сообщал УНН, британские депутаты отклонили во вторник поправку к биллю о Brexit, которая требовала от правительства отсрочить Brexit на несколько месяцев. Против этой поправки, внесенной лейбористом Иветт Купером, высказался 321 депутат, за - 298 депутатов.

Великобритания, пятая по величине экономика в мире, должна покинуть Европейский Союз 29 марта.

Напомним, ранее Евросоюз не мог пересмотреть соглашение о "backstop" (страховка от появления границы с Ирландией в случае, если за переходный период ЕС и Великобритания не договорятся о форме будущих отношений) в рамках соглашения о Brexit с правительством Великобритании.

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