Британські депутати відхилили поправку про відстрочку Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Британські депутати відхилили у вівторок поправку до білля про Brexit, яка вимагала від уряду відстрочити Brexit на кілька місяців. Проти цієї поправки, внесеної лейбористом Іветт Купер, висловився 321 народний обранець, за — 298 депутатів. Про це повідомляє УНН із посиланням на ВВС.
Поправка, за своєю суттю, мала б передати контроль за процесом Brexit з виконавчої влади в законодавчу, проти неї активно виступав уряд Терези Мей. При цьому опозиційна Лейбористська партія, навпаки, підтримала пропозицію.
Наразі в парламенті триває голосування. Депутатам належить висловити свою думку щодо ще трьох поправок.
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Як повідомляв УНН, представник уряду Мей у парламенті допустила перенесення термінів Brexit.
Велика Британія, п’ята за величиною економіка в світі, повинна покинути Європейський Союз 29 березня, але угода прем’єр-міністра Терези Мей щодо виходу з ЄС була відхилена в парламенті, залишивши відкритою можливість Brexit без угоди.
Британські парламентарі внесли пропозиції до угоди щодо Brexit.