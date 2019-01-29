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Британські депутати відхилили поправку про відстрочку Brexit

Британські депутати відхилили поправку про відстрочку Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Британські депутати відхилили у вівторок поправку до білля про Brexit, яка вимагала від уряду відстрочити Brexit на кілька місяців. Проти цієї поправки, внесеної лейбористом Іветт Купер, висловився 321 народний обранець, за — 298 депутатів. Про це повідомляє УНН із посиланням на ВВС.

Поправка, за своєю суттю, мала б передати контроль за процесом Brexit з виконавчої влади в законодавчу, проти неї активно виступав уряд Терези Мей. При цьому опозиційна Лейбористська партія, навпаки, підтримала пропозицію.

Наразі в парламенті триває голосування. Депутатам належить висловити свою думку щодо ще трьох поправок.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мей запевнила уряд, що не піде на Brexit без угоди

Як повідомляв УНН, представник уряду Мей у парламенті допустила перенесення термінів Brexit.

Велика Британія, п’ята за величиною економіка в світі, повинна покинути Європейський Союз 29 березня, але угода прем’єр-міністра Терези Мей щодо виходу з ЄС була відхилена в парламенті, залишивши відкритою можливість Brexit без угоди.

Британські парламентарі внесли пропозиції до угоди щодо Brexit.

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