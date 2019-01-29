Британські депутати відхилили поправку про відстрочку Brexit

КИЇВ. 30 січня. УНН. Британські депутати відхилили у вівторок поправку до білля про Brexit, яка вимагала від уряду відстрочити Brexit на кілька місяців. Проти цієї поправки, внесеної лейбористом Іветт Купер, висловився 321 народний обранець, за — 298 депутатів. Про це повідомляє УНН із посиланням на ВВС.