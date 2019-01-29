Британские депутаты отклонили поправку об отсрочке Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Британские депутаты отклонили во вторник поправку к биллю о Brexit, которая требовала от правительства отсрочить Brexit на несколько месяцев. Против этой поправки, внесенной лейбористом Иветт Купер, высказался 321 народный избранник, по - 298 депутатов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Поправка, по своей сути, должна передать контроль за процессом Brexit из исполнительной власти в законодательную, против нее активно выступало правительство Терезы Мэй. При этом оппозиционная Лейбористская партия, наоборот, поддержала предложение.
Сейчас в парламенте продолжается голосование. Депутатам предстоит высказать свое мнение по еще трех поправкам.
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Как сообщал УНН, представитель правительства Мэй в парламенте допустила переноса сроков Brexit.
Великобритания, пятая по величине экономика в мире, должна покинуть Европейский Союз 29 марта, но сделка премьер-министра Терезы Мэй о выходе из ЕС была отклонена в парламенте, оставив открытой возможность Brexit без соглашения.
Британские парламентарии внесли предложения в соглашения по Brexit.