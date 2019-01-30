ЕС не будет пересматривать действующее соглашение о Brexit - Макрон
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Действующий вариант соглашения о Brexit является "лучшим возможным решением, не подлежащим пересмотру" - с таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон после того, как британский премьер Тереза Мэй настояла на повторных переговорах с Брюсселем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.
Макрон объявил такую опзицию во время саммита на Кипре, после того как Мэй попросила британских парламентариев, отклонивших соглашение, достигнутое с Евросоюзом, предоставить ей полномочия для повторных переговоров.
Макрон призвал британское правительство оперативно озвучить главному переговорщику от ЕС Мишелю Бернье "следующие шаги, которые помогут предотвратить выход без соглашения, которого никто не хочет, но к которому все должны готовиться".
Ранее УНН сообщал, что британские парламентарии потребовали от правительства избежать Brexit без соглашения. До этого парламентарии отклонили поправку к законопроекту о Brexit, которая требовала от правительства отсрочить выход из ЕС на несколько месяцев.
Великобритания, пятая по величине экономика в мире, должна покинуть Европейский Союз 29 марта.