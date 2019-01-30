Туск та Мей в середу поговорять про Brexit

Британські парламентарі у вівторок виступили з вимогою, щоб Мей переглянула угоду про Brexit з ЄС, процес чого, як заявляє блок, не буде відновлюватися.

Нагадаємо, 29 січня британські парламентарі схвалили дві поправки до документу про вихід Сполученого Королівства зі складу ЄС. Вони зажадали від уряду уникнути Brexit без угоди, а також постановили прибрати з тексту проекту угоди з Євросоюзом згадку про "backstop" - спірний захисний механізм, який не повинен допустити появи фізичного кордону між Північною Ірландією та Ірландією. Згідно з цим "страхувальним варіантом", Північна Ірландія може залишитися в митному союзі з ЄС.

Однак, як пише ВВС, британський парламент не зміг знайти жодного нового вирішення проблеми Brexit. Загалом голосування у палаті громад стосувалося семи поправок.