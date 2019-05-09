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7 марта, 15:45 • 103114 просмотра

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7 марта, 08:52 • 128458 просмотра

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6 марта, 19:19 • 138630 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Туск: надеемся, что Зеленский будет последователен в процессе евроинтеграции

Туск: надеемся, что Зеленский будет последователен в процессе евроинтеграции

Киев  •  УНН

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СИБИУ-КИЕВ. 9 мая. УНН. В Европейском Союзе оценивают, какие последствия принесут выборы в Украине и готов ли новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский продолжать европейский путь развития. Глава Совета ЕС Дональд Туск в комментарии УНН в рамках неформального саммита ЕС в Румынии сообщил, что ожидает от нового Президента Украины последовательности, согласно его проевропейских деклараций.

“То, что я знаю, по крайней мере, слышал четкие заявления Зеленского о том, что он готов продолжать европейскую интеграцию. Я надеюсь, он будет последовательным. Мне нужно больше времени оценить это намерение”, — сказал Туск.

Глава Совета ЕС отметил, что ситуацию в Украине пока рано оценивать.

“Для меня очень рано оценивать политические последствия после выборов в Украине. У меня был только один телефонный разговор с новым Президентом”, — сказал он.

Напомним, в румынском Сибиу проходит неформальный саммит глав европейских государств. В рамках которого принята совместная декларация, как сигнал о единстве Европы.

Украинские Национальные Новости

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