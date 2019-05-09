Туск: сподіваємося, що Зеленський буде послідовний у процесі євроінтеграції

"Те, що я знаю, принаймні, чув чіткі заяви Зеленського про те, що він готовий продовжувати європейську інтеграцію. Я сподіваюся, він буде послідовним. Мені потрібно більше часу оцінити цей намір", - сказав Туск.

Глава Ради ЄС зазначив, що ситуацію в Україні поки рано оцінювати.

"Для мене дуже рано оцінювати політичні наслідки після виборів в Україні. У мене була тільки одна телефонна розмова з новим Президентом", - сказав він.

Нагадаємо, в румунському Сібіу проходить неформальний саміт глав європейських держав. У рамках якого прийнята спільна декларація, як сигнал про єдність Європи.