Туск: сподіваємося, що Зеленський буде послідовний у процесі євроінтеграції
Київ • УНН
СІБІУ-КИЇВ. 9 травня. УНН. В Європейському Союзі оцінюють, які наслідки принесуть вибори в Україні і чи готовий новообраний Президент України Володимир Зеленський продовжувати європейський шлях розвитку. Глава Ради ЄС Дональд Туск у коментарі УНН у рамках неформального саміту ЄС в Румунії повідомив, що очікує від нового Президента України послідовності, згідно з його проєвропейських декларацій.
"Те, що я знаю, принаймні, чув чіткі заяви Зеленського про те, що він готовий продовжувати європейську інтеграцію. Я сподіваюся, він буде послідовним. Мені потрібно більше часу оцінити цей намір", - сказав Туск.
Глава Ради ЄС зазначив, що ситуацію в Україні поки рано оцінювати.
"Для мене дуже рано оцінювати політичні наслідки після виборів в Україні. У мене була тільки одна телефонна розмова з новим Президентом", - сказав він.
Нагадаємо, в румунському Сібіу проходить неформальний саміт глав європейських держав. У рамках якого прийнята спільна декларація, як сигнал про єдність Європи.