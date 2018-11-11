Туск назвал руководство Польши "современными большевиками"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Председатель Европейского совета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск назвал популистов и евроскептив, управляющих Польшей сейчас, "современными большевиками", которые угрожают независимости нации. Об этом со ссылкой на Радио Свобода передает УНН.
Как сообщает издание, Туск, который является вероятным кандидатом на президентских выборах в Польше 2020 года, выступил 10 ноября в городе Лодзь накануне 100-летия восстановления польского государства после завершения Первой мировой войны.
Туск является жестким критиком правительства, возглавляемого консервативной партией "Право и справедливость", которая неоднократно конфликтовала с лидерами Европейского союза. Политик считает действующую власть угрозой для Польши.
"Тот, кто сегодня в Польше действует против нашей сильной позиции в объединенной Европе, на самом деле действует против независимости Польши", - утверждает Туск.
Напомним, глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что политики, которые "флиртуют" с президентом России Владимиром Путиным, пытаются убедить других в отсутствии будущего у Евросоюза.