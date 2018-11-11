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Туск назвав керівництво Польщі “сучасними більшовиками”

Туск назвав керівництво Польщі “сучасними більшовиками”

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Голова Європейської ради, колишній прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав популістів та євроскептів, які керують Польщею зараз, “сучасними більшовиками”, що загрожують незалежності нації. Про це з посиланням на Радіо Свобода передає УНН.

Як повідомляє видання, Туск, який є імовірним кандидатом на президентських виборах у Польщі 2020 року, виступив 10 листопада в місті Лодзь напередодні 100-річчя відновлення польської держави після завершення Першої світової війни.

Туск є жорстким критиком уряду, очолюваного консервативною партією “Право і справедливість”, яка неодноразово конфліктувала з лідерами Європейського союзу. Політик вважає чинну владу загрозою для Польщі.

“Той, хто сьогодні в Польщі діє проти нашої сильної позиції в об’єднаній Європі, насправді діє проти незалежності Польщі”, — твердить Туск.

Нагадаємо, глава Європейської ради Дональд Туск заявив, що політики, які “фліртують” із президентом Росії Володимиром Путіним, намагаються переконати інших у відсутності майбутнього у Євросоюзу.

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