Туск назвав керівництво Польщі “сучасними більшовиками”
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Голова Європейської ради, колишній прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав популістів та євроскептів, які керують Польщею зараз, “сучасними більшовиками”, що загрожують незалежності нації. Про це з посиланням на Радіо Свобода передає УНН.
Як повідомляє видання, Туск, який є імовірним кандидатом на президентських виборах у Польщі 2020 року, виступив 10 листопада в місті Лодзь напередодні 100-річчя відновлення польської держави після завершення Першої світової війни.
Туск є жорстким критиком уряду, очолюваного консервативною партією “Право і справедливість”, яка неодноразово конфліктувала з лідерами Європейського союзу. Політик вважає чинну владу загрозою для Польщі.
“Той, хто сьогодні в Польщі діє проти нашої сильної позиції в об’єднаній Європі, насправді діє проти незалежності Польщі”, — твердить Туск.
Нагадаємо, глава Європейської ради Дональд Туск заявив, що політики, які “фліртують” із президентом Росії Володимиром Путіним, намагаються переконати інших у відсутності майбутнього у Євросоюзу.