Турция ожидает от Трампа выполнения обещания по истребителям F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что получил от лидера США Дональда Трампа обещание о возвращении Анкары в программу истребителей F-35 и ожидает его выполнения, пишет УНН со ссылкой на TRT Haber.

По словам Эрдогана, вопрос возвращения Турции в программу F-35 обсуждался непосредственно с американским президентом.

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"Я получил от господина Трампа обещание относительно F-35. Я ожидаю, что это обещание будет выполнено", – заявил турецкий лидер в интервью Al Jazeera.

Вопрос американских истребителей остается одним из ключевых в отношениях Анкары и Вашингтона. Еще в июле во время саммита НАТО Эрдоган сообщал о переговорах с США относительно F-35 и выражал надежду на положительное решение вопроса.

Тогда же Трамп заявил о готовности рассмотреть возможность продажи Турции истребителей F-35. Вместе с тем американский президент признавал, что на пути к реализации такой сделки остаются юридические и политические препятствия.

Эрдоган заявил о положительном отношении Трампа к продаже F-35 Турции

Контекст

Турция была одним из партнеров международной программы по созданию F-35 и планировала приобрести около 100 таких самолетов. Турецкие предприятия также были привлечены к производству компонентов истребителей. Однако в 2019 году США начали исключать Турцию из программы после того, как Анкара приобрела у россии зенитные ракетные комплексы С-400.

В Вашингтоне заявляли, что одновременная эксплуатация С-400 и F-35 создает риски для безопасности, в частности из-за возможности получения россией информации о характеристиках американских истребителей.

В 2020 году Соединенные Штаты также ввели против Турции санкции в соответствии с законом CAATSA из-за закупки российских систем.

Анкара, со своей стороны, неоднократно требовала решить вопрос с F-35. Турецкие власти заявляли, что страна уже заплатила около 1,4 млрд долларов за истребители до своего исключения из программы.

После возвращения Трампа в Белый дом стороны активизировали переговоры. В июле 2026 года американский президент заявил о намерении снять санкции с Турции и допустил возможность продажи Анкаре F-35.

Вместе с тем по состоянию на 17 августа окончательного соглашения о возвращении Турции в программу или передаче ей истребителей публично не объявляли. Одним из главных нерешенных вопросов остается судьба приобретенных Анкарой российских комплексов С-400.

Напомним

В конце июля 2026 года президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит указывать ему, что продавать, отвечая на вопрос о возможной продаже истребителей F-35 Турции. Он назвал президента Эрдогана другом и союзником, несмотря на возражения премьер-министра Израиля Нетаньяху.