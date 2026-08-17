Туреччина очікує від Трампа виконання обіцянки щодо винищувачів F-35

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що отримав від лідера США Дональда Трампа обіцянку щодо повернення Анкари до програми винищувачів F-35 та очікує її виконання, пише УНН із посиланням на TRT Haber.

За словами Ердогана, питання повернення Туреччини до програми F-35 обговорювали безпосередньо з американським президентом.

Деталі

"Я отримав від пана Трампа обіцянку щодо F-35. Я очікую, що ця обіцянка буде виконана", – заявив турецький лідер в інтерв'ю Al Jazeera.

Питання щодо американських винищувачів залишається одним із ключових у відносинах Анкари та Вашингтона. Ще у липні під час саміту НАТО Ердоган повідомляв про переговори зі США щодо F-35 та висловлював сподівання на позитивне вирішення питання.

Тоді ж Трамп заявив про готовність розглянути можливість продажу Туреччині винищувачів F-35. Водночас американський президент визнавав, що на шляху до реалізації такої угоди залишаються юридичні та політичні перешкоди.

Ердоган заявив про позитивне ставлення Трампа до продажу F-35 Туреччині

Контекст

Туреччина була одним із партнерів міжнародної програми зі створення F-35 і планувала придбати близько 100 таких літаків. Турецькі підприємства також були залучені до виробництва компонентів винищувачів. Однак у 2019 році США почали виключати Туреччину з програми після того, як Анкара придбала у росії зенітні ракетні комплекси С-400.

У Вашингтоні заявляли, що одночасна експлуатація С-400 і F-35 створює ризики для безпеки, зокрема через можливість отримання росією інформації про характеристики американських винищувачів.

У 2020 році Сполучені Штати також запровадили проти Туреччини санкції відповідно до закону CAATSA через закупівлю російських систем.

Анкара зі свого боку неодноразово вимагала вирішити питання з F-35. Турецька влада заявляла, що країна вже сплатила близько 1,4 млрд доларів за винищувачі до свого виключення з програми.

Після повернення Трампа до Білого дому сторони активізували переговори. У липні 2026 року американський президент заявив про намір зняти санкції з Туреччини та допустив можливість продажу Анкарі F-35.

Водночас станом на 17 серпня остаточної угоди про повернення Туреччини до програми або передачу їй винищувачів публічно не оголошували. Одним із головних невирішених питань залишається доля придбаних Анкарою російських комплексів С-400.

Нагадаємо

Наприкінці липня 2026 року президент США Дональд Трамп заявив, що не дозволить вказувати йому, що продавати, відповідаючи на запитання про можливий продаж винищувачів F-35 Туреччині. Він назвав президента Ердогана другом і союзником, незважаючи на заперечення прем'єра Ізраїлю Нетаньягу.