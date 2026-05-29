Турция отреагировала на атаку беспилотников на свое судно в Черном море

Турция выразила обеспокоенность возможным обострением ситуации в Черном море после удара беспилотниками по грузовому судну турецкого владельца. Об этом сообщает Sky News, передает УНН.

Детали

По данным украинской стороны, в ночь на 29 мая один или несколько российских беспилотников атаковали судно ANT во время его прохождения по морскому экспортному коридору в Черном море.

В результате удара судно получило повреждения, а двое членов экипажа получили ранения. Украинские Военно-морские силы обнародовали фото, на которых виден дым над судном после атаки.

В Министерстве иностранных дел Турции заявили, что внимательно следят за ситуацией и призвали все стороны воздерживаться от шагов, которые могут привести к неконтролируемой эскалации войны.

В то же время в заявлении МИД Турции не уточняется, кого именно Анкара считает ответственным за атаку на судно.

Инцидент произошел на фоне роста напряженности в акватории Черного моря и регулярных атак россии на украинскую портовую инфраструктуру и морские логистические маршруты.

