Турция отреагировала на атаку беспилотников на свое судно в Черном море

Киев • УНН

 • 1896 просмотра

Российские дроны атаковали турецкое судно ANT в Черном море, есть раненые. Анкара призвала стороны избегать шагов к неконтролируемой эскалации войны.

Турция отреагировала на атаку беспилотников на свое судно в Черном море

Турция выразила обеспокоенность возможным обострением ситуации в Черном море после удара беспилотниками по грузовому судну турецкого владельца. Об этом сообщает Sky News, передает УНН.

Детали

По данным украинской стороны, в ночь на 29 мая один или несколько российских беспилотников атаковали судно ANT во время его прохождения по морскому экспортному коридору в Черном море.

В результате удара судно получило повреждения, а двое членов экипажа получили ранения. Украинские Военно-морские силы обнародовали фото, на которых виден дым над судном после атаки.

В Министерстве иностранных дел Турции заявили, что внимательно следят за ситуацией и призвали все стороны воздерживаться от шагов, которые могут привести к неконтролируемой эскалации войны.

Турция призывает все стороны воздерживаться от действий, которые могут вызвать неконтролируемое обострение конфликта

 - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

В то же время в заявлении МИД Турции не уточняется, кого именно Анкара считает ответственным за атаку на судно.

Инцидент произошел на фоне роста напряженности в акватории Черного моря и регулярных атак россии на украинскую портовую инфраструктуру и морские логистические маршруты.

рф атаковала турецкое гражданское судно в Черном море, есть раненые члены экипажа - ВМСУ29.05.26, 07:41 • 3302 просмотра

Андрей Тимощенков

Новости МираПроисшествия
Война в Украине
Военно-морские силы Украины
Турция