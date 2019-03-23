Турнир WTA в Майами: поражение Свитолиной и отказ Цуренко

В матче второго круга Свитолина, посеянная под 6 номером, за один час и 22 минуты проиграла китайской теннисистке Ван ЯФАН - 2: 6, 4: 6.



Свитолина отыграла 8 из 13 брейкпойнтов на своей подаче, но это не помогло.



Зато Цуренко не вышла на встречу против японки Мисаки Дои из-за травмы правого предплечья.



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Место украински в основной сетке заняла Полона Герцог из Словении, и обыграла японку Дои.



Примечательно, что после турнира в Индиан-Уэллсе Свитолина рассматривала вопрос о том, чтобы пропустить данные соревнования в Майами из-за травмы колена.