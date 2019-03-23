Турнир WTA в Майами: поражение Свитолиной и отказ Цуренко
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Украинские теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко завершили выступления на турнире WTA Premier Mandatory в Майами, информирует УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В матче второго круга Свитолина, посеянная под 6 номером, за один час и 22 минуты проиграла китайской теннисистке Ван ЯФАН - 2: 6, 4: 6.
Свитолина отыграла 8 из 13 брейкпойнтов на своей подаче, но это не помогло.
Зато Цуренко не вышла на встречу против японки Мисаки Дои из-за травмы правого предплечья.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Теннисистка Свитолина открыла благотворительный фонд в США
Место украински в основной сетке заняла Полона Герцог из Словении, и обыграла японку Дои.
Примечательно, что после турнира в Индиан-Уэллсе Свитолина рассматривала вопрос о том, чтобы пропустить данные соревнования в Майами из-за травмы колена.