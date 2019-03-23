Турнір WTA в Маямі: поразка Світоліної та відмова Цуренко
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Українські тенісистки Еліна Світоліна і Леся Цуренко завершили виступи на турнірі WTA Premier Mandatory в Маямі, інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У матчі другого кола Світоліна, посіяна під 6 номером, за 1 годину 22 хвилини програла китайській тенісистці Ван Яфань – 2:6, 4:6.
Світоліна відіграла 8 з 13 брейкпойнтів на своїй подачі, але це не допомогло.
Натомість Цуренко не вийшла на зустріч проти японки Місакі Дої через травму правого передпліччя.
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Місце українки в основній сітці посіла Полона Герцог зі Словенії, яка і обіграла японку Дої.
Примітно, що після турніру в Індіан-Веллсі Світоліна розглядала питання про те, щоб пропустити дані змагання в Маямі через травму коліна.