Турнир памяти Валерия Лобановского выиграли ученики школы, которая носит его имя

В решающей игре команда школы № 319, где открылась новая футбольная площадка с искусственным покрытием, победила команду школы № 110 — 4:1.

Примечательно, что победители получают знания в школе, в которой учился сам Валерий Лобановский и которая сегодня носит его имя.

Турнир состоялся во второй раз подряд. Его участники получили медали, кубки, ценные призы и футбольные мячи от Федерации футбола Украины. Соревнование посетили группы поддержки команд и одноклассники Валерия Васильевича Лобановского, которые учились вместе с ним в 319-й школе, — Валентин Когут, Владимир Зуев и Леонид Пушанко.

На торжественной церемонии закрытия турнира всем участникам и приглашенным гостям выразили слова благодарности первые вице-президенты ФФУ Вадим Костюченко и Олег Протасов и директор физкультурно-оздоровительного центра “Голосеево” Александр Музыка.

“Мы благодарны всем, кто был причастен к организации этого турнира, друзьям Валерия Васильевича, его одноклассникам, которые сегодня здесь вместе с нами, и всем ученикам, которые приняли участие в соревнованиях. Позвольте от имени Федерации футбола Украины, президента ФФУ Андрея Павелко и главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко приветствовать вас на этом уже традиционном турнире. Пусть эти призы и футбольные мячи, которые вы получили сегодня в подарок, позволят вам еще больше усовершенствовать свое мастерство, чтобы вы еще не раз сыграли на турнире памяти выдающегося украинского тренера Валерия Васильевича Лобановского”, - отметил Вадим Костюченко.

“Мне посчастливилось работать под руководством Валерия Лобановского. Это был великий тренер. Я вспоминаю его с уважением и теплотой. Он был фанатом футбола, это была его жизнь. Он никогда не прекращал совершенствоваться. Поэтому я желаю вам также не останавливаться, развиваться, идти к своей цели. Уверен, у вас это получится”, - сказал Олег Протасов.

После торжественного закрытия турнира почетные гости посетили музей, расположенный в кабинете физики школы № 319 и посвящен ее выдающемуся ученику, Валерию Лобановскому. Отныне отдельное место в музее будет занимать футболка национальной сборной Украины с автографами ее игроков, которую презентовала Федерация футбола Украины.

Как писал УНН, в Киеве почтили память Валерия Лобановского.

“Имя Легенды является символом преданности футболу, профессионализма и искренней любви к любимой игре миллионов в Украине и во всем мире. Гений Валерия Васильевича вдохновлял и продолжает вдохновлять многие поколения талантливых футболистов нашей страны.

Горжусь тем, что сейчас в команде Федерации футбола Украины работают звездные воспитанники Лобановского — все три обладателя „Золотого мяча“ от Украины Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко”, — написал сегодня на своей странице Facebook президент ФФУ Андрей Павелко.