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Турнір пам'яті Валерія Лобановського виграли учні школи, яка носить його ім'я

Турнір пам'яті Валерія Лобановського виграли учні школи, яка носить його ім'я

Київ • УНН

 • 13122 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. Сьогодні в день смерті і день пам'яті видатного футбольного тренера Валерія Лобановського в Києві пройшов футбольний турнір серед команд середніх шкіл столиці. Захід був організований фізкультурно-оздоровчим центром "Голосієво" і Федерацією футболу України, передає УНН.

У вирішальній грі команда школи № 319, де відкрився новий футбольний майданчик зі штучним покриттям, перемогла команду школи № 110 - 4:1.

Примітно, що переможці отримують знання в школі, в якій навчався сам Валерій Лобановський і яка сьогодні носить його ім'я.

Турнір відбувся вдруге поспіль. Його учасники отримали медалі, кубки, цінні призи та футбольні м'ячі від Федерації футболу України. Змагання відвідали групи підтримки команд та однокласники Валерія Васильовича Лобановського, які навчалися разом з ним в 319-й школі, - Валентин Когут, Володимир Зуєв і Леонід Пушанко.

На урочистій церемонії закриття турніру всім учасникам і запрошеним гостям висловили слова подяки перші віце-президенти ФФУ Вадим Костюченко та Олег Протасов і директор фізкультурно-оздоровчого центру "Голосієво" Олександр Музика.

"Ми вдячні всім, хто був причетний до організації цього турніру, друзям Валерія Васильовича, його однокласникам, які сьогодні тут разом з нами, і всім учням, які взяли участь в змаганнях. Дозвольте від імені Федерації футболу України, президента ФФУ Андрія Павелка та головного тренера збірної України Андрія Шевченка вітати вас на цьому вже традиційному турнірі. Нехай ці призи та футбольні м'ячі, які ви отримали сьогодні в подарунок, дозволять вам ще більше вдосконалити свою майстерність, щоб ви ще не раз зіграли на турнірі пам'яті видатного українського тренера Валерія Васильовича Лобановського", - зазначив Вадим Костюченко.

"Мені пощастило працювати під керівництвом Валерія Лобановського. Це був великий тренер. Я згадую його з повагою і теплотою. Він був фанатом футболу, це було його життя. Він ніколи не припиняв вдосконалюватися. Тому я бажаю вам також не зупинятися, розвиватися, йти до своєї мети. Упевнений, у вас це вийде", - сказав Олег Протасов.

Після урочистого закриття турніру почесні гості відвідали музей, розташований в кабінеті фізики школи № 319 та присвячений її видатному учневі, Валерію Лобановському. Відтепер окреме місце в музеї буде займати футболка національної збірної України з автографами її гравців, яку презентувала Федерація футболу України.

Як писав УНН, у Києві вшанували пам'ять Валерія Лобановського.

"Ім'я Легенди є символом відданості футболу, професіоналізму і щирої любові до улюбленої гри мільйонів в Україні і в усьому світі. Геній Валерія Васильовича надихав і продовжує надихати багато поколінь талановитих футболістів нашої країни.

Пишаюся тим, що зараз в команді Федерації футболу України працюють зіркові вихованці Лобановського - всі три володарі "Золотого м'яча" від України Олег Блохін, Ігор Бєланов і Андрій Шевченко", - написав сьогодні на своїй сторінці Facebook президент ФФУ Андрій Павелко.

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