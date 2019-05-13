В Киеве почтили память Валерия Лобановского

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 53598 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 80684 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 96828 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 101525 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124980 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112163 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138152 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144713 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130176 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130222 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Киеве почтили память Валерия Лобановского

В Киеве почтили память Валерия Лобановского

Киев  •  УНН

 • 8178 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Сегодня, 13 мая, исполнилось 17 лет с тех пор, как футбольный мир потерял одного из лучших тренеров всех времен – Валерия Васильевича Лобановского, передает УНН.

В этот день, уже традиционно, родственники, друзья, ученики и коллеги великого тренера вместе с журналистами и простыми болельщиками почтили память Валерия Васильевича. Сначала на Байковом кладбище, а затем и у стадиона “Динамо”, который носит его имя и где расположен памятник метру.

Возложить цветы к мемориалам Лобановскому и сказать хорошие слова в память о нем пришли многочисленные легенды “Динамо” — Владимир Мунтян, Леонид Буряк, Андрей Биба, Алексей Михайличенко, Владимир Бессонов, Александр Заваров и другие.

“Имя Легенды является символом преданности футболу, профессионализма и искренней любви к любимой игре миллионов в Украине и во всем мире. Гений Валерия Васильевича вдохновлял и продолжает вдохновлять многие поколения талантливых футболистов нашей страны.

Горжусь тем, что сейчас в команде Федерации футбола Украины работают звездные воспитанники Лобановского — все три обладателя „Золотого мяча“ от Украины Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко”, — написал по этому поводу на своей странице Facebook президент ФФУ Андрей Павелко. 

Он также отметил, что сегодня свой день рождения празднует родной клуб Валерия Лобановского — ФК “Динамо”, которому исполнилось 92 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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