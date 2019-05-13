В Киеве почтили память Валерия Лобановского
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Сегодня, 13 мая, исполнилось 17 лет с тех пор, как футбольный мир потерял одного из лучших тренеров всех времен – Валерия Васильевича Лобановского, передает УНН.
В этот день, уже традиционно, родственники, друзья, ученики и коллеги великого тренера вместе с журналистами и простыми болельщиками почтили память Валерия Васильевича. Сначала на Байковом кладбище, а затем и у стадиона “Динамо”, который носит его имя и где расположен памятник метру.
Возложить цветы к мемориалам Лобановскому и сказать хорошие слова в память о нем пришли многочисленные легенды “Динамо” — Владимир Мунтян, Леонид Буряк, Андрей Биба, Алексей Михайличенко, Владимир Бессонов, Александр Заваров и другие.
“Имя Легенды является символом преданности футболу, профессионализма и искренней любви к любимой игре миллионов в Украине и во всем мире. Гений Валерия Васильевича вдохновлял и продолжает вдохновлять многие поколения талантливых футболистов нашей страны.
Горжусь тем, что сейчас в команде Федерации футбола Украины работают звездные воспитанники Лобановского — все три обладателя „Золотого мяча“ от Украины Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко”, — написал по этому поводу на своей странице Facebook президент ФФУ Андрей Павелко.
Он также отметил, что сегодня свой день рождения празднует родной клуб Валерия Лобановского — ФК “Динамо”, которому исполнилось 92 года.