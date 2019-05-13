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У Києві вшанували пам'ять Валерія Лобановського

У Києві вшанували пам'ять Валерія Лобановського

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Сьогодні, 13 травня, виповнилося 17 років з тих пір, як футбольний світ втратив одного з найкращих тренерів всіх часів - Валерія Васильовича Лобановського, передає УНН.

У цей день, вже традиційно, родичі, друзі, учні та колеги великого тренера разом з журналістами і простими вболівальниками вшанували пам'ять Валерія Васильовича. Спочатку на Байковому кладовищі, а потім і біля стадіону "Динамо", який носить його ім'я і де розташований пам'ятник метру.

Покласти квіти до меморіалів Лобановському і сказати хороші слова в пам'ять про нього прийшли численні легенди "Динамо" - Володимир Мунтян, Леонід Буряк, Андрій Біба, Олексій Михайличенко, Володимир Безсонов, Олександр Заваров та інші.

"Ім'я Легенди є символом відданості футболу, професіоналізму і щирої любові до улюбленої гри мільйонів в Україні і в усьому світі. Геній Валерія Васильовича надихав і продовжує надихати багато поколінь талановитих футболістів нашої країни.

Пишаюся тим, що зараз в команді Федерації футболу України працюють зіркові вихованці Лобановського - всі три володарі "Золотого м'яча" від України Олег Блохін, Ігор Бєланов і Андрій Шевченко", - написав з цього приводу на своїй сторінці Facebook президент ФФУ Андрій Павелко.

Він також зазначив, що сьогодні свій день народження святкує рідний клуб Валерія Лобановського - ФК "Динамо", якому виповнилося 92 роки.

Українські Національні Новини

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