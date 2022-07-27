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Туркменистан ограничил экспорт собак породы алабай: причины

Туркменистан ограничил экспорт собак породы алабай: причины

Киев • УНН

 • 360664 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал закон, ограничивающий экспорт алабаев из страны. Об этом пишет газета «Нейтральный Туркменистан», передает УНН.

Детали

В настоящее время правительство требует, чтобы его знаменитые алабаи получили паспорт, прежде чем они смогут покинуть страну.

Закон, вступивший в силу во вторник, требует, чтобы все щенки этой породы, также известные как среднеазиатская овчарка, были указаны в государственной племенной книге и реестре породистых собак. Паспорта будут выданы с указанием пола собаки, даты рождения, расцветки, а также сведений о владельце. Требуется специальное разрешение правительства на экспорт.

Туркменистан, изолированная пустынная страна с населением 6 миллионов человек, гордится своими лошадьми и собаками, чтя вековые традиции скотоводства. Алабаи, традиционно используемые для охраны стад скота, являются одними из самых больших собак в мире, их вес достигает 80 килограммов.

В 2020 году тогдашний президент Гурбангулы Бердымухамедов основал праздник в честь собак, а в прошлом году открыл 15-метровую золотую статую собаки в столице страны Ашхабаде. Туркменский лидер годами восхвалял алабаев. Он опубликовал книгу и написал песню об этой породе, а в 2017 году подарил владимиру путину щенка алабая.

Сын Гурбангулы Бердымухамедова Сердар, возглавляет международную ассоциацию алабаев.

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