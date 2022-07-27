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Туркменістан обмежив експорт собак породи алабай: причини

Туркменістан обмежив експорт собак породи алабай: причини

Київ • УНН

 • 360665 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов підписав закон, що обмежує експорт алабаїв із країни. Про це пише газета «Нейтральний Туркменістан», передає УНН.

Деталі

В даний час уряд вимагає, щоб його знамениті алабаї отримали паспорт, перш ніж вони зможуть залишити країну.

Закон, який набув чинності у вівторок, вимагає, щоб усі цуценята цієї породи, також відома як середньоазіатська вівчарка, були зазначені в державній племінній книзі та реєстрі породистих собак. Паспорти будуть видані із зазначенням статі собаки, дати народження, забарвлення, а також відомостей про власника. Потрібен спеціальний дозвіл уряду на експорт.

Туркменістан, ізольована пустельна країна з населенням 6 мільйонів людей, пишається своїми кіньми та собаками, вшановуючи вікові традиції скотарства. Алабаї, які традиційно використовуються для охорони стад худоби, є одними з найбільших собак у світі, їх вага досягає 80 кілограмів.

2020 року тодішній президент Гурбангули Бердимухамедов заснував свято на честь собак, а минулого року відкрив 15-метрову золоту статую собаки у столиці країни Ашхабаді. Туркменський лідер роками вихваляв алабаїв. Він опублікував книгу та написав пісню про цю породу, а у 2017 році подарував володимиру путіну цуценя алабая.

Син Гурбангули Бердимухамедова Сердар, очолює міжнародну асоціацію алабаїв.

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