Туристка травмировала ногу в Карпатах
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Девушка-туристка из Одессы травмировала ногу в Карпатах в Ивано-Франковской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу управления ГСЧС в области.
Сообщение об инциденте спасатели получили 12 мая в 13:50.
"Во время прохождения маршрута группой туристов из Одессы из пяти человек, в районе долины "Боревка", вблизи села Старая Гута Богородчанского района, травмировала нижнюю конечность и не может самостоятельно передвигаться девушка 2001 года рождения", - указали в ведомстве на содержание сообщения.
12 мая в 15:25 на место выехали спасатели. В 16:55 они начали восхождение на долину со стороны села Старая Гута. В 19:30 горные спасатели прибыли к группе туристов и в 1:30 транспортировали пострадавшую на носилках в село Старая Гута, от дальнейшей медицинской помощи в лечебном учреждении туристка отказалась.
Напомним, иностранный турист получил травму в Карпатах.