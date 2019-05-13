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Туристка травмувала ногу в Карпатах

Туристка травмувала ногу в Карпатах

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Дівчина-туристка з Одеси травмувала ногу в Карпатах у межах Івано-Франківської області. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу управління ДСНС в області.

Повідомлення про інцидент рятувальники отримали 12 травня о 13:50.

"Під час проходження маршруту групою туристів з Одеси з п'яти людей, у районі полонини "Боревка", поблизу села Стара Гута Богородчанського району, травмувала нижню кінцівку та не може самостійно пересуватись дівчина 2001 року народження", - вказали у відомстві на зміст повідомлення.

12 травня о 15:25 на місце виїхали рятувальники. О 16:55 вони розпочали сходження на полонину зі сторони села Стара Гута. О 19:30 гірські рятувальники прибули до групи туристів та о 1:30 транспортували потерпілу на ношах до села Стара Гута, від подальшої медичної допомоги у лікувальному закладі туристка відмовилась.

Нагадаємо, іноземний турист травмувався у Карпатах.

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