Туристка травмувала ногу в Карпатах
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Дівчина-туристка з Одеси травмувала ногу в Карпатах у межах Івано-Франківської області. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу управління ДСНС в області.
Повідомлення про інцидент рятувальники отримали 12 травня о 13:50.
"Під час проходження маршруту групою туристів з Одеси з п'яти людей, у районі полонини "Боревка", поблизу села Стара Гута Богородчанського району, травмувала нижню кінцівку та не може самостійно пересуватись дівчина 2001 року народження", - вказали у відомстві на зміст повідомлення.
12 травня о 15:25 на місце виїхали рятувальники. О 16:55 вони розпочали сходження на полонину зі сторони села Стара Гута. О 19:30 гірські рятувальники прибули до групи туристів та о 1:30 транспортували потерпілу на ношах до села Стара Гута, від подальшої медичної допомоги у лікувальному закладі туристка відмовилась.
Нагадаємо, іноземний турист травмувався у Карпатах.