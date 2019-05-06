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Іноземний турист травмувався у Карпатах

Іноземний турист травмувався у Карпатах

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Чоловік з групи туристів з Білорусі травмував ногу під час сходження на гору в українських Карпатах. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу управління ДСНС в Івано-Франківській області.

Повідомлення про те, що під час проходження групою туристів з міста Гродно Республіки Білорусь, в кількості 17 осіб, маршрутом гора Вухатий Камінь - село Дземброня Верховинського району, травмував нижню кінцівку та не може самостійно пересуватись, житель міста Мінськ Республіки Білорусь, 1986 р.н., рятувальники отримали 5 травня о 16:15.

О 16:45 для проведення аварійно-рятувальних робіт на гору Вухатий Камінь виїхали п'ятеро рятувальників. О 19:00 вони прибули до групи туристів.

О 21:30 травмованого на ношах транспортували до села Дземброня та передали працівникам швидкої медичної допомоги. В подальшому його було госпіталізовано до Верховинської ЦРЛ.

Нагадаємо, лижник з РФ травмував голову на українському курорті.

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