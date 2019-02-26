Лижник з РФ травмував голову на українському курорті

"Туристи під час катання на лижних трасах гір Тростян та Високий Верх отримали травми. А саме, житель міста Харків, 1955 року народження, отримав травму голови, жителька міста Дніпро, 1995 року народження, отримала травму правої ноги та лижник з Російської Федерації Калінінградської області міста Черніховськ, 1981 року народження, отримав травму голови", - повідомили у відомстві.

Рятувальники надали туристам домедичну допомогу та спустили до підніжжя гір, де передали медикам для надання подальшої допомоги.

Нагадаємо, туристів закликали не ходити у Карпати під час негоди.