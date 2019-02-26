Лыжник из РФ травмировал голову на украинском курорте

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 8649 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 34086 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 118671 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 121747 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123914 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122241 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154038 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117310 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141259 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145170 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Лыжник из РФ травмировал голову на украинском курорте

Лыжник из РФ травмировал голову на украинском курорте

Киев  •  УНН

 • 7367 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. На лыжных трассах гор Тростян и Высокий Верх в украинских Карпатах за сутки получили травмы трое туристов, в частности, лыжник из Российской Федерации травмировал голову. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"Туристы во время катания на лыжных трассах гор Тростян и Высокий Верх получили травмы. А именно, житель города Харьков, 1955 года рождения, получил травму головы, жительница города Днепр, 1995 года рождения, получила травму правой ноги и лыжник из Российской Федерации Калининградской области города Черняховск, 1981 года рождения, получил травму головы", - сообщили в ведомстве.

Спасатели оказали туристам домедицинскую помощь и спустили к подножию гор, где передали медикам для оказания дальнейшей помощи.

Напомним, туристов призвали не ходить в Карпаты во время непогоды.

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