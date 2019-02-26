Лыжник из РФ травмировал голову на украинском курорте
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. На лыжных трассах гор Тростян и Высокий Верх в украинских Карпатах за сутки получили травмы трое туристов, в частности, лыжник из Российской Федерации травмировал голову. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"Туристы во время катания на лыжных трассах гор Тростян и Высокий Верх получили травмы. А именно, житель города Харьков, 1955 года рождения, получил травму головы, жительница города Днепр, 1995 года рождения, получила травму правой ноги и лыжник из Российской Федерации Калининградской области города Черняховск, 1981 года рождения, получил травму головы", - сообщили в ведомстве.
Спасатели оказали туристам домедицинскую помощь и спустили к подножию гор, где передали медикам для оказания дальнейшей помощи.
Напомним, туристов призвали не ходить в Карпаты во время непогоды.