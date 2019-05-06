Иностранный турист получил травму в Карпатах
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Мужчина из группы туристов из Беларуси травмировал ногу во время восхождения на гору в украинских Карпатах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу управления ГСЧС в Ивано-Франковской области.
Сообщение о том, что во время прохождения группой туристов из города Гродно Республики Беларусь, в количестве 17 человек, по маршруту гора Ушастый Камень - село Дземброня Верховинского района, травмировал нижнюю конечность и не может самостоятельно передвигаться, житель города Минск Республики Беларусь, 1986 г.р., спасатели получили 5 мая в 16:15.
В 16:45 для проведения аварийно-спасательных работ на гору Ушастый Камень выехали пятеро спасателей. В 19:00 они прибыли к группе туристов.
В 21:30 травмированного на носилках транспортировали в село Дземброня и передали работникам скорой медицинской помощи. В дальнейшем он был госпитализирован в Верховинскую ЦРБ.
Напомним, лыжник из РФ травмировал голову на украинском курорте.