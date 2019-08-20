Туристка травмировала ногу во время восхождения на Говерлу
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В Ивано-Франковской области спасли женщину, которая во время восхождения на гору Говерла травмировала нога, сообщает УНН со ссылкой на данные Управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.
Во время подъема на гору Говерла 19 августа, около 15:30, женщина 1980 г.р. травмировала ногу и не могла передвигаться дальше самостоятельно.
"По состоянию на 18:15 спасатели прибыли к месту нахождения потерпевшей, у которой установлено травму нижней конечности. Ей была предоставлена доврачебная помощь. На носилках пострадавшую перенесли к долине Брескул Закарпатской области", - говорится в сообщении.
Около 00:30 20 августа пострадавшую доставили в город Рахов и передали родственникам для решения дальнейшего лечения.
Напомним, во время отдыха в Карпатах травмировала ногу туристка из Житомирской области.