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Туристка травмувала ногу під час сходження на Говерлу

Туристка травмувала ногу під час сходження на Говерлу

Київ • УНН

 • 10127 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. В Івано-Франківській області врятували жінку, яка під час підйому на гору Говерла травмувала ногу, повідомляє УНН з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

Під час підйому на гору Говерла 19 серпня, близько 15:30, жінка 1980 р.н. травмувала ногу і не могла пересуватися далі самостійно.

"Станом на 18:15 рятувальники прибули до місця перебування потерпілої, в якої встановлено травму нижньої кінцівки. Їй було надано долікарську допомогу. На ношах потерпілу перенесли до пололнини Брескул Закарпатської області", - йдеться в повідомленні.

Близько 00:30 20 серпня потерпілу доставили до міста Рахів та передали родичам для вирішення подальшого лікування.

Нагадаємо, під час відпочинку у Карпатах травмувала ногу туристка з Житомирської області.

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