Туристка травмувала ногу під час сходження на Говерлу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. В Івано-Франківській області врятували жінку, яка під час підйому на гору Говерла травмувала ногу, повідомляє УНН з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.
Під час підйому на гору Говерла 19 серпня, близько 15:30, жінка 1980 р.н. травмувала ногу і не могла пересуватися далі самостійно.
"Станом на 18:15 рятувальники прибули до місця перебування потерпілої, в якої встановлено травму нижньої кінцівки. Їй було надано долікарську допомогу. На ношах потерпілу перенесли до пололнини Брескул Закарпатської області", - йдеться в повідомленні.
Близько 00:30 20 серпня потерпілу доставили до міста Рахів та передали родичам для вирішення подальшого лікування.
Нагадаємо, під час відпочинку у Карпатах травмувала ногу туристка з Житомирської області.