Туристы из Чехии заблудились возле Говерлы
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 31 декабря. УНН. Во время прохождения туристического маршрута вблизи г. Говерла в Раховском районе на Закарпатье потеряли ориентир местности и заблудились трое туристов из Чешской Республики. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС в Закарпатской области.
Сегодня, 31 декабря, спасатели добрались до места пребывания туристов и выяснили, что один из них получил травму ноги.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Заблудившегося в горах на Прикарпатье туриста нашли мертвым
Травмированного передано в Раховскую центральную районную больницу. Других иностранцев спасатели сопроводили в г. Рахов.
К операции по поиску иностранных туристов было привлечено четырех человек личного состава и одну единицу техники Раховского горного поисково-спасательного отделения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Турист из Львова заблудился в Карпатах
По сообщению закарпатских гидрометеорологов, в горах прогнозируются осадки в виде снега, а на высокогорье Закарпатской области 31 декабря - 1 января ожидается умеренная снеголавинная опасность (II уровень).