Туристи з Чехії заблукали біля Говерли

УЖГОРОД-КИЇВ. 31 грудня. УНН. Під час проходження туристичного маршруту поблизу г. Говерла у Рахівському районі на Закарпатті втратили орієнтир місцевості та заблукали троє туристів з Чеської Республіки. Про це УНН повідомили у прес-службі У ДСНС у Закарпатській області.