Туристи з Чехії заблукали біля Говерли
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 31 грудня. УНН. Під час проходження туристичного маршруту поблизу г. Говерла у Рахівському районі на Закарпатті втратили орієнтир місцевості та заблукали троє туристів з Чеської Республіки. Про це УНН повідомили у прес-службі У ДСНС у Закарпатській області.
Сьогодні, 31 грудня, рятувальники дісталися до місця перебування туристів і з′ясували, що один з них отримав травму ноги.
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Травмованого передано до Рахівської центральної районної лікарні. Інших іноземців рятувальники супроводили до м. Рахів.
До операції з пошуку іноземних туристів було залучено чотирьох чоловік особового складу та одну одиницю техніки Рахівського гірського пошуково-рятувального відділення.
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За повідомленням закарпатських гідрометеорологів, у горах прогнозуються опади у вигляді снігу, а на високогір′ї Закарпатської області 31 грудня – 1 січня очікується помірна сніголавинна небезпека (ІІ рівень).