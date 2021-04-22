Туристам на заметку: в Украине хотят увеличить количество регулярных и чартерных рейсов в Турцию
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Украине хотят увеличить количество регулярных и чартерных рейсов в Турцию - организовать дополнительные рейсы к популярным маршрутам на выходные, а также открыть сообщение с новыми городами. Соответствующее поручение дал премьер-министра Денис Шмыгаль во время совещания по сотрудничеству с Турцией в сфере туризма, передает УНН.
Детали
Как сообщили в Кабмине, Премьер-министр подчеркнул, что необходимо разработать пути активизации взаимовыгодного сотрудничества с Турцией в сфере туризма, в частности расширить морское и авиационное сообщение.
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"Украинцы входят в список многочисленных туристов в Турции, и география их отдыха постоянно расширяется. Поэтому мы должны рассмотреть возможность расширения сообщения, в том числе организовать дополнительные рейсы к популярным маршрутам на выходные, а также открыть сообщение с новыми городами", - отметил Денис Шмыгаль.
Также Глава Правительства подчеркнул, что следует разработать благоприятные условия для привлечения туристов из Турецкой Республики в Украиу.
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"Кроме крупных городов, стоит рассмотреть возможность развития направлений в санаторные курорты, которые будут интересны для путешествий всей семьей", - сказал Премьер-министр.
Добавим
Также участники совещания обсудили возможность взаимного признания между Украиной и Турцией будущих сертификатов здоровья, которые разрабатываются в Европейском Союзе. По словам Премьер-министра, это поможет значительно увеличить поток туристов между государствами в период пандемии.
По итогам совещания Денис Шмыгаль дал поручение соответствующим ведомствам проработать вопрос о возможности увеличения регулярных и чартерных рейсов между Украиной и Турцией и рассмотреть пути упрощения системы посещения Украины вакцинированными гражданами Турции.
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о переговорах с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. В частности, он заявил об обсуждении особых условий для украинских туристов.