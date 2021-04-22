Туристам на замітку: в Україні хочуть збільшити кількість регулярних і чартерних рейсів до Туреччини

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. В Україні хочуть збільшити кількість регулярних і чартерних рейсів до Туреччини - організувати додаткові рейси до популярних маршрутів на вихідні, а також відкрити сполучення з новими містами. Відповідне доручення дав Прем’єр-міністра Денис Шмигаль під час наради щодо співпраці з Туреччиною у сфері туризму, передає УНН.

Деталі

Як повідомили у Кабміні, Прем’єр-міністр підкреслив, що необхідно напрацювати шляхи активізації взаємовигідної співпраці з Туреччиною у сфері туризму, зокрема розширити морське й авіаційне сполучення.

Цитата

“Українці входять до списку найчисельніших туристів у Туреччині, і географія їхнього відпочинку постійно розширюється. Тому ми маємо розглянути можливість розширення сполучення, зокрема організувати додаткові рейси до популярних маршрутів на вихідні, а також відкрити сполучення з новими містами”, — зазначив Денис Шмигаль.

Водночас Глава Уряду підкреслив, що варто розробити сприятливі умови для залучення туристів із Турецької Республіки до України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Туреччина переносить турсезон через закрите небо з РФ: це вплинуло і на українських туристів

“Окрім великих міст, варто розглянути можливість розвитку напрямків до санаторних курортів, які будуть цікаві для подорожей всією родиною”, — сказав Прем’єр-міністр.

Додамо

Також учасники наради обговорили можливість взаємного визнання між Україною і Туреччиною майбутніх сертифікатів здоров’я, які розробляються в Європейському Союзі. За словами Прем’єр-міністра, це допоможе значно збільшити потік туристів між державами в період пандемії.

За підсумками наради Денис Шмигаль дав доручення відповідним відомствам опрацювати питання можливості збільшення регулярних і чартерних рейсів між Україною і Туреччиною та розглянути шляхи спрощення системи відвідування України вакцинованими громадянами Туреччини.

Раніше 

Президент України Володимир Зеленський розповів про переговори з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом. Зокрема, він заявив про обговорення особливих умов для українських туристів.

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