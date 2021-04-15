Говорили про особливі умови для українського туриста: Зеленський про переговори з Ердоганом

Цитата

“Дуже важливо, що ми з ним говоримо про особливі умови сьогодні для українського та турецького туриста, громадянина. Ми говоримо про те, щоб можна було збільшувати рівень туризму українців та громадян Туреччини. Це дуже важливо”, — сказав Зеленський.

Деталі

За його словами, Ердоган визнає незалежність та суверенітет України.

“Ви чули, що росіяни сказали, що вони будуть обмежувати туризм з РФ до Туреччини. Це їх особисті справи, а я думаю, що нам потрібно навпаки нарощувати, і показати, що ми підтримуємо Туреччину”, — зазначив Зеленський.

Доповнення

10 квітня Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою приїжджали до Туреччини.

Ердоган заявив, що Туреччина підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

Також Ердоган заявив, що Туреччина хоче, щоб Україна та Росія вирішили проблеми мирним шляхом.

Після цього міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров сказав, що Росія настійно рекомендує відповідальним країнам, включаючи Туреччину, проаналізувати нібито “войовничі заяви Києва” і застерігає їх від підживлення, як бачать в Москві, “мілітаристських настроїв влади України”.