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Ердоган: Туреччина хоче, щоб Україна та Росія вирішили проблеми мирним шляхом

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Туреччина бажає, щоб Україна і Росія якомога швидше врегулювали існуючі розбіжності мирним шляхом. Про це повідомив у неділю турецький лідер Реджеп Тайіп Ердоган, пише УНН з посиланням на турецьке видання Milliyet.

Цитата

“Вчора ми зустрічалися з президентом України (Володимиром Зеленським). Ми хочемо, щоб вони якомога швидше вирішили свої суперечки мирним шляхом, і ми докладаємо зусиль в цьому напрямку”, — наводить газета Milliyet слова Ердогана, який не уточнив, про які зусилля Анкари йдеться.

Виступ Реджепа Ердогана, 11 квітня 2021 року:

Контекст

Тим часом напередодні за підсумками переговорів з президентом Зеленським турецький лідер заявив, що Туреччина готова надати “необхідну підтримку” для врегулювання конфлікту на сході України на основі мінських угод. Ердоган висловив надію, що “тривожна ескалація якомога швидше припиниться, режим припинення вогню буде підтримуватися, а конфлікт буде врегульовано шляхом діалогу на основі мінських домовленостей”. “Ми готові надати в цьому відношенні всю необхідну підтримку”, — додав він.

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