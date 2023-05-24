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Турецкий оборонный гигант успешно испытал баллистическую ракету Tayfun

Турецкий оборонный гигант успешно испытал баллистическую ракету Tayfun

Киев • УНН

 • 741059 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Турецкий производитель ракет Roketsan во вторник успешно испытал баллистическую ракету малой дальности Tayfun в черноморской провинции страны Ризе, сообщает Daily Sabah, пишет УНН.

Детали 

Исмаил Демир, глава Управления оборонной промышленности Турции (SSB), поздравил команду, участвующую в проекте, с успешным испытанием турецкой ракетой наибольшей дальности ракеты Tayfun.

Ранее компания испытала ракету в октябре 2022 года, тогда она поразила цель на расстоянии 560 километров.

Дополнение 

Изображения баллистической ракеты Cenk были впервые показаны руководителем SSB 12 мая 2023 года.

Cenk больше, чем предыдущие баллистические ракетные комплексы Roketsan Bora и Tayfun.

Roketsan является ведущим разработчиком ракетных и реактивных систем. Компания разработала несколько типов умных боеприпасов, которые использовались с турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 в нескольких зонах боевых действий, включая Сирию, Карабах и Украину, уничтожая военную технику противника от танков и гаубиц до систем ПВО.



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